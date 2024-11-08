В Ливане раздался мощный взрыв: ранены миротворцы ООН. Фото

В Ливане в результате взрыва около стадиона Саида получили ранения шестеро малайзийских миротворцев, которые служат в стране под эгидой ООН. Инцидент произошел в четверг, 7 ноября.

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Об этом сообщило издание The Straits Times с ссылкой на министерство обороны Малайзии. О причинах взрыва ведомство не предоставило подробностей.

В то же время, как пишет издание, ООН заявила, что пять малайзийских миротворцев были среди раненых в результате авиаудара со стороны Израиля в Южном Ливане 7 ноября. В результате атаки также погибли три мирных жителя.

Израиль нанес серию ударов после того, как ливанская группировка "Хезболла" заявила, что осуществила ракетный удар по военной базе около израильского международного аэропорта Бен-Гурион 6 ноября.

"Министерство обороны Малайзии заявило, что взрыв был "направлен на автомобиль, направлявшийся в Бейрут, но также повредил автобус, который перевозил малайзийских миротворцев ООН, в результате чего шесть из них получили ранения", – говорится в сообщении.

Травмы миротворцев в ведомстве описали как "незначительные". Один из них получил перелом левой руки и был доставлен в больницу.

Также в минобороны заявили, что Вооруженные силы Малайзии "продолжат внимательно следить за ситуацией и предоставят обновленную информацию об инциденте по мере ее поступления".

"Вооруженные силы "по-прежнему привержены обеспечению безопасности и благополучия своего персонала при выполнении миротворческих миссий под флагом Организации Объединенных Наций", – добавили в сообщении.

Отметим, что 6 ноября на аккаунте минобороны Малайзии в соцсети Х сообщили, что первая группа из 220-го малайзийского батальонного контингента (MALBATT) 850-12 отправилась в Ливан для выполнения там миротворческой миссии.

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля продолжает операцию по ликвидации террористических группировок на юге Ливана и в секторе Газа. По информации ЦАХАЛ, в Ливане происходят ближние бои, в которых террористы несут большие потери.