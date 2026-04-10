Избиение Оли Поляковой в 16 лет: муж певицы признался, просила ли она 'убить' обидчика, который отправил ее в больницу на 3 месяца

В 16 лет украинская певица Оля Полякова находилась в абьюзивных отношениях, а тогдашний партнер мог с легкостью поднять на нее руку. Более того, однажды бойфренд настолько сильно избил артистку, что она в течение трех месяцев находилась в больнице с тяжелыми травмами. Однако, как раскрыл муж знаменитости Вадим Буряковский, несмотря на тяжелый опыт, она никогда всерьез не просила его "убить" своего обидчика.

По словам бизнесмена, конечно, во время ссор Полякова иногда может упрекнуть, что он никак не отплатил ее экс-партнеру за избиение, но конкретных действий от него не требует. Об этом предприниматель рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"То, что он избил Олю, это правда, потому что мне об этом рассказывала даже ее мама. Как только эту историю вспоминали, она не то чтобы просила (убить обидчика. – Ред.), просто во время ссор говорит: "Да ты даже этого не сделал!". Разве я должен был к этому серьезно относиться? Пусть этот человек сам за себя волнуется", – высказался Вадим Буряковский.

Заметим, что Оля Полякова несколько лет назад ошеломила фанатов историями о своей нелегкой жизни в родной Виннице в лихие 90-е. Как делилась артистка, ее пытались изнасиловать, а однажды даже вывезли для этого в лес. Однако, к счастью, певице удавалось избежать совершения против нее преступления, ведь она умела договариваться с обидчиками.

"Я говорила, что я девственница. Это была правда, мне было 16 лет. Один парень, я помню, меня вывез и завез домой. Я ему сказала: "Представь себе, когда-нибудь ты женишься и у тебя родится дочь. И кто-то такое сделает с ней". И он сразу завел машину, привез меня домой и когда я выходила, выдал: "Скажи своей маме, что она воспитала классную девку". Он дебил был конечно, но на него это подействовало", – рассказывала звезда.

В тот же период Оля Полякова имела отношения с парнем, который был очень ревнивым и максимально агрессивно реагировал на любое ее взаимодействие с другими мужчинами: "Я когда в ресторане заказывала еду, не должна была смотреть на официанта. Когда я однажды подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком".

Однако эта ситуация в отношениях была далеко не самой худшей. Как вспомнила Полякова, в определенный момент она осознала, что такое поведение бойфренда не является нормой и захотела с ним разойтись, но это обернулось для нее ужасными последствиями.

"Он на меня навел своих дружбанов. Поджег мне квартиру, они меня избили, я лежала три месяца в больнице. Это были отвратительные реалии 90-х беззакония и безнаказанности. Я сейчас могу об этом говорить не с улыбкой, но спокойно. Но вообще это был ужас", – вспоминала артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звонок Поляковой к мужу во время второго интервью пролил свет на то, что происходит в их семье.

