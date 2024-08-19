Израиль атаковал склады с оружием в Ливане и ликвидировал ведущего террориста "Хезболлы". Фото и видео

Армия обороны Израиля вечером 19 августа нанесла авиаудары по нескольким складам оружия "Хезболлы" в районе Баальбек на северо-востоке Ливана. Ранее того же дня ЦАХАЛ атаковал с помощь БПЛА округ Дейр-Кануна на юге Ливана, ликвидировав полевого командира ракетного подразделения "Хезболлы" Хусейна Али Хусейна Сулеймана.

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Еще одна ячейка указанной террористической группировки подверглась обстрелу истребителей в здании в деревне Тайбе на юге Ливана. Пресс-служба израильской армии подтвердила операции в сводке, опубликованной в X (Twitter).

"Хезболла" сама показала миру, что она систематически размещает свои хранилища с БК и оружием в жилых районах, несмотря на собственных гражданских, указал в X (Twitter) представитель ЦАХАЛ подполковник Надав Шошани.

Отметим: в "Хезболле" подтвердили смерть Хусейна Али Хусейна Сулеймана в результате удара беспилотника Армии обороны Израиля.

Таким образом, с октября количество ликвидированных Израилем террористов "Хезболлы" достигло по меньшей мере 415, передает The Times of Israel.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне ожидаемой мести Ирана за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Гании, Израиль предупредил: если Тегеран совершит атаку по стране, Иерусалим отреагирует. Еврейское государство ожидает, что "коалиция под руководством США присоединится к Израилю не только в обороне, но и в ответном ударе на важные объекты в Иране".

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