В Литву сбежал еще один российский офицер: в армии РФ занимался обеспечением боеприпасами

В Литву сбежал еще один российский офицер и заявил, что не хочет участвовать в войне против Украины. Лейтенант Иван Королев нелегально перешел границу страны, сумел добраться до Вильнюса и попросил политического убежища.

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Об этом сообщило BBC. Издание отмечает, что оперативники литовской пограничной службы задержали Ивана Королева 10 августа на вильнюсском автовокзале.

После задержания российский военнослужащий был возвращен на пограничный КПП, где он находился еще сутки. Оттуда он смог связаться со спецкором BBC и дать интервью.

Лейтенант Иван Королев проходил службу в воинской части 59313-39 – объединенном стратегическом командовании Восточного военного округа РФ, дислоцирующемся в поселке Тейсин Хабаровского края. Издание располагает копией военного билета Королева.

Российский военнослужащий утверждает, что участвовал в так называемой СВО, но ни разу не был на территории Украины. Он являлся заместителем начальника состава учетно-операционного отделения полевого артиллерийского состава.

"Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы брали боеприпасы из всей России, из всех частей, из всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину", – рассказал он спецкору.

Решение о бегстве из России Иван Королев, по его словам, принял 3 августа.

"3 августа я решил покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел участвовать в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. Сейчас я нахожусь в Республике Литва, где попросил политическое убежище", – сказал он BBC.

Заявление от офицера-артиллериста было принято к рассмотрению 11 августа. Королева отправили в миграционный центр в Пабраде, где он будет находиться, пока литовские власти будут рассматривать его заявление.

Отметим, что Иван Королев – уже второй российский офицер, бежавший в Литву. Аналогичный случай был зафиксирован в июне, когда политическое убежище попросил пилот ВВС России лейтенант Дмитрий Мишов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пилот лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов сдался миграционной службе Литвы. Он нелегально пересек границу с помощью активистов организации "Орден республики". Мишов заявил, что украинцы для него не враги, поэтому он отказался быть соучастником преступления.

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