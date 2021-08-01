В Литве задержали рекордное количество нелегалов из Беларуси

В Литве в воскресенье, 1 августа, пограничники зафиксировали рекордное количество незаконных мигрантов из Беларуси. Было задержано 216 нелегалов.

Как пишет Delfi, такая цифра была отмечена с полуночи до 13:00. Предполагается, что она может увеличиться по меньшей мере до 300.

Ранее рекордными называли 171 мигранта за сутки.

Как отметил представитель Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис, пограничники работают без отдыха. По его словам, ранее существовала определенная система перехода через границу, однако она перестала работать.

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Со слов Мишутиса до этого нелегальные мигранты переходили ее только там, где нет видеокамер и преимущественно ночью, однако сейчас их фиксируют в любое время суток и на разных участках.

Накануне Европейский союз призвал режим Александра Лукашенко перестать использовать нелегальных мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны. Кроме того, в страну прибыли дополнительные 60 сотрудников Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex. Они будут помогать в борьбе с миграционным кризисом.

Отметим, в начале июля из-за большое наплыва мигрантов из Беларуси правительство Литвы приняло решение ввести в стране экстремальную ситуацию на государственном уровне. Министр внутренних дел государства Агне Билотайте отметила, что власти прилагают все усилия, чтобы страна не стала транзитной зоной для перемещения десятков тысяч нелегальных беженцев в Европейский Союз.

Только с 1 января по 27 июля на литовско-белорусской границе поймали 2 839 человек, которые пытались незаконно въехать в Литву. Указанная цифра в 35 раз превышает соответствующий показатель 2020 года.

1 июля пограничниками были задержаны около 150 нелегальных мигрантов, среди задержанных в основном граждане Ирака. Также есть нелегалы из Ирана, Сирии, Беларуси, России, Турции и других стран.

В районе Друскининкской заставы, где с начала года задерживали больше всего нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока, уже установили колючие ограждения.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко необходимо лишить возможности обманывать беженцев из Ирака и стран Ближнего Востока о том, что попасть в ЕС с Литвы "несложно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины одобрил предоставление Литве колючей проволоки как гуманитарной помощи. Она понадобилась стране для укрепления границы в связи с беспрецедентным миграционным кризисом.