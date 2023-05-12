В Литве вслед за Польшей предложили отказаться от названия Калининград

В Литве вслед за Польшей задумались об отказе от использования советского названия Калининград для областного центра РФ. Вместо него предлагают использовать литовское название Караляучюс, в случае утверждения предложения переименованию подвергнется также Калиниградская область.

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С соответствующей инициативой к Государственной комиссии по литовскому языку обратились депутаты литовского Сейма, пишет издание Кauno Diena. Необходимость отказа от использования российских названий Калининграда и Калининградской области они обосновали необходимостью отказа от руссифицированных топонимов и недопустимости чествования советского госдеятеля Михаила Калинина, на чьей совести – ответственность за многие преступления СССР.

Издание сообщило, что в Государственную комиссию по литовскому языку поступило заявление от депутатов Сейма Литвы Вилюса Семешка и Пауле Кузьмицкене с предложением отказаться от использования названия Калининградской области и города Калининград. Вместо руссифицированного названия, внедренного вследствие агрессивных действий СССР в годы Второй мировой войны, предлагается использовать литовский вариант названия Кенигсберг – Караляучюс. И немецкий, и литовский варианты названия города переводятся как "Королевская гора".

"Регион Советского Союза был назван в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина его именем было переименовано даже несколько городов. Один из них — тогда Кёнигсберг, ныне Калининград — сохранил это название до сих пор", — отмечено в заявлении.

По словам главы Комиссии по борьбе за свободу и государственной исторической памяти Пауле Кузьмицкене, во время СССР топонимы в регионе умышленно русифицировалсь, чтобы подчеркнуть его принадлежность Москве. Однако в условиях войны в Украине Литве необходимо пересмотреть имена, отказаться от использования иностранных для литовского языка имен.

"Давно пора отказаться от советского наследия и не загрязнять наш государственный язык инородными телами. Мы солидарны с нашими польскими соседями и призываем вас не использовать навязанные нам искусственные имена в литовском языке", — заявил Семешка.

Власти Калининградской области попытались сохранить хорошую мину при плохой игре и назвали "не стоящей внимания" инициативу литовских депутатов. При этом российские пропагандисты акцентировали внимание, что название Караляучус (в переводе с литовского — "королевская гора") литовцы уже размещают на указателях в приграничных районах рядом с российским названием "Калининград". Используют в Литве литовские топонимы и для других городов Калининградской области: Рагэйне для Немана, Гастос для Славска.

Напомним, на днях в в Польше вступила в силу рекомендация называть Калининград, российский анклав между Польшей и Литвой, польским названием Крулевец. Таким образом, отметили в Польше, государство возвращается к традиционным названиям, связанным с историей и культурным наследием, противостоит русификации и навязыванию чужеродных для поляков названий. Немаловажным фактом при принятии решения оказалось также то, что Калининград назван в честь Калинина, ставшего одним из организаторов трагедии в Катыни в 1940 году, в ходе которой советские власти казнили свыше 20 тысяч поляков, преимущественно – польских военнопленных.

В Кремле устроили истерику из-за решения Польши по названию Калининграда. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал переименование Польшей Калининграда в Крулевец "процессом, граничащим с безумием" и снова упомянул о "русофобии". Также он заявил, что такие действия Польши будут квалифицировать как враждебные и пообещал Варшаве "последствия".