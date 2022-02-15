В Литве в поддержку Украины на фоне агрессии РФ начали вывешивать украинские флаги. Фото

В Литве 15 февраля в поддержку Украины на фоне вероятного вторжения России начали вывешивать национальные флаги нашей страны. Они появились как на жилых домах, так и на зданиях госучреждений.

Об этом в Facebook сообщил сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин, эмигрировавший и проживающий в Вильнюсе. В частности, россиянин отметил, что его сосед сменил литовский триколор на флаг Украины на своем доме. Тютрин подчеркнул, что это далеко не единичный случай такой поддержки литовцами нашей страны.

"Госорганы в стороне не остаются – недавно жовто-блакитний прапор вывесили и на здании мэрии Вильнюса", – добавил россиянин.

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Отметим, что сам он на обложке собственной страницы в соцсети Facebook также поставил украинскую символику.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. В этот день Государственный Флаг Украины поднимут на домах и постройках во всех населенных пунктах страны.

Украинским зарубежным дипломатическим учреждениям поручили провести имиджевые мероприятия в государствах пребывания. Они должны быть направлены на единение и поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля Зеленский обратился к украинцам. Он сказал, что сегодня Украина сильная, как никогда, и отметил, что 16 февраля, на когда якобы планируется российское вторжение, сделают Днем единения.