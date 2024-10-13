В Литве прошли выборы в Сейм: какая явка и сколько будет продолжаться подсчет голосов

В воскресенье, 13 октября, в Литве прошли выборы в Сейма. Сейчас идет подсчет голосов – Главная избирательная комиссия рассчитывает узнать результаты около 2-3 часов ночи.

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Об этом сообщило издание LRT.lt. Отмечается, что на избирательные участки появилось 52,06% избирателей, тогда как четыре года назад, в 2020 году, этот показатель составлял 47,16%.

Уже подсчитаны голоса в 594 округах с 1947, и результаты выглядят следующим образом:

– 26,76% голосов – социал-демократическая партия;

– 19,29% – партия "Заря Нямунаса";

– 10,13% – нынешняя правящая партия Союз отечества – Литовские христианские демократы (ТС-ЛХД);

– 9,69% – Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСЗЗ);

– 9,45% – Демократический союз "Во имя Литвы".

Как пишет медиа, в этом году участие в выборах могли принять около 2,4 млн избирателей. В Литве избирается 141 парламентарий – 71 в одномандатных округах и 70 – в многомандатном округе. Всего в Сейм баллотировались 1740 политиков из 14 партий.

Напомним, в мае 2024 года в Литве прошли также президентские выборы. Победу одержал действующий тогда президент Гитанас Науседа. Его поддержали более 75% избирателей. В борьбе за президентский пост ему составила конкуренцию премьер-министр Ингрида Шимоните, которой отдали голоса 23% граждан.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Австрии на парламентских выборах победила пророссийская ультраправая Австрийская партия свободы под руководством Герберта Кикля. Эта политсила выступает за прекращение помощи Украине, однако, вероятнее всего, эта победа не повлияет на поддержку нашего государства.

– Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Гаррис среди потенциальных избирателей опережает своего оппонента, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 4%. В настоящее время Гаррис в избирательной гонке лидирует с 49 процентами против 45 процентов голосов за Трампа.

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