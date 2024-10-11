Харрис опережает Трампа в президентской гонке на 4 пункта: результаты нового опроса
Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис среди потенциальных избирателей опережает своего оппонента, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 4%. В настоящее время Харрис в предвыборной гонке лидирует с 49 процентами против 45 процентов голосов за Трампа.
Результаты общенационального опроса Economist YouGov обнародовало издание The Hill. Как отмечается, 1% вероятных и 5% зарегистрированных избирателей до сих пор не определились, за кого будут голосовать.
Но за Харрис готовы голосовать 49%, тогда как за Трампа – 45% опрошенных. Вице-президент также опережает экс-президента на 3 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей.
К тем, кто симпатизирует Харрис, себя относят 95% демократов, 38% независимых и 6% республиканцев. Трампа поддерживают 90% республиканцев, 40% независимых и 2% демократов.
Интересно, что напарника Харрис по избирательной гонке, губернатора Миннесоты Тима Уолца поддержали 48 процентов вероятных избирателей, а против – 46 процентов.
Также у участников опроса поинтересовались, какие вопросы, так или иначе поднимаемые кандидатами на пост президента, избиратели считают самыми главными. 22% избирателей назвали инфляцию важнейшей темой, еще 14% сказали, что главным являются рабочие места и экономика. 13% считают самой главной темой иммиграцию, а 11% назвали таковой здравоохранение.
Опрос проводился 6 и 7 октября и охватил 1604 респондентов по всей стране.
Как сообщал OBOZ.UA, недавно в США прошли первые дебаты кандидатов в вице-президенты – представителя республиканцев Джей Ди Венса и демократа Тима Уолца. Аналитики оценили их выступления как "продолжение линии" кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Харрис. Об Украине в дискуссии речь не шла.
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