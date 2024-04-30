"Мы должны сотрудничать во всех смыслах": власти Литвы поддержали идею возвращения Украине мужчин мобилизационного возраста

Литва должна помочь Украине вернуть мужчин с украинским гражданством призывного возраста, живущих за границей. Соответствующего мнения придерживаются литовский президент Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

Как передает LRT, премьер страны считает, что шаги, которые помогли бы Киеву, были бы целесообразными. Впрочем, отметила Шимоните, некоторые меры необходимо обсудить на уровне Европейского Союза.

"Наверное, мы могли бы поискать какие-то способы убедиться, что человек выполнил свою мобилизационную обязанность или освобожден от нее, когда будем рассматривать вопрос о продлении временного вида на жительство. Но нам нужно работать не только с украинскими властями, но и шире, потому что сейчас в ЕС действует так называемая временная защита для украинского народа", – объяснила Шимоните.

В свою очередь Науседа подчеркнул важность мобилизации в Украине. Киев, как сказал он, "должен иметь средства и инструменты" для этого.

"Мы должны сотрудничать с Украиной во всех смыслах", – заявил президент Литвы.

По данным Департамента миграции, по состоянию на конец апреля 2024 года вид на жительство в Литве имеют чуть более 29 тысяч украинских мужчин призывного возраста. Правовой основы, обязывающей Литву оказывать помощь Украине в процессе мобилизации, в настоящее время нет.

"Это политический вопрос. Тот факт, что Украина или другая страна объявила мобилизацию, не имеет на нас никакого влияния, согласно нашему законодательству. Любая реакция, если таковая будет, будет политическим решением Литвы", – объяснила агентству Elta руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Как писал OBOZ.UA, ранее новое украинское законодательство о мобилизации прокомментировал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. По его словам, Литва пока не рассматривает конкретные меры в этом направлении, но внимательно наблюдает за решениями, которые примет Польша.

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