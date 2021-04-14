В Латвии дипломат РФ устроил вечеринку в карантин и показывал непристойные жесты. Фото

Военный атташе России в Латвии Руслан Ушаков устроил вечеринку в своем дворе, нарушающую правила карантина, во время которой показывал неприличные жесты соседям.

В связи с этим МИД Латвии выразил протест временному поверенному посольства РФ в стране Вадиму Васильеву. Об этом 13 апреля на официальном сайте сообщила пресс-служба ведомства.

Фотографии из вечеринки опубликовало издание Delfi. Предварительно, она прошла еще в конце марта во дворе одного из частных домов в районе Риги Кенгарагсе.

Российский военный атташе собрал в своем дворе порядка 10 человек, что нарушало карантинные ограничения. Впоследствии гости разъехались на машинах с дипломатическими номерами, отметили журналисты.

Неприличные жесты Ушаков начал показывать соседям после конфликта: те вызвали полицию, пожаловавшись на громкую музыку.

"После короткого разговора с Ушаковым стражи закона в итоге уехали, не предприняв никаких действий", – сказано в сообщении.

Представитель Муниципальной полиции Риги Ласма Грейдане подтвердила изданию, что 27 марта на адрес в Кергарагсе было получено сразу два вызова за незаконное собрание и возможное нарушение карантина. Копы не выявили нарушений, заявила Грейдане.

В итоге МИД Латвии "очень серьезно восприняло произошедшее" и назвало такие действия российского дипломата неприемлемыми.

"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, которые выполняют профессиональные обязанности", – указало Министерство иностранных дел.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Страсбурге (Франция) водитель российского дипломата якобы похитил и перепродал велосипедов на общую сумму более 100 тысяч евро.