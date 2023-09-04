В Латвии решили увеличить финансирование помощи украинским беженцам

Правительство Латвии планирует увеличить финансирование помощи украинским беженцам на 10 миллионов евро. Эти средства будут покрывать, в частности, расходы на их проживание и питание.

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Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на портал правовых актов TAP. Отмечается, что ранее размер соответствующего финансирования составлял 21 788 249 евро, теперь оно увеличится до 32 152 527 евро.

Министр финансов проинформирует Комиссию Сейма по бюджету и финансам об изменениях и если она не выдвинет возражений в течение пяти рабочих дней после получения информации, то нововведения вступят в силу.

Напомним, в сентябре этого года тысячи россиян в Латвии получат письма от Управления по гражданству и миграции с просьбой покинуть страну. Через три месяца тех, кто не выполнит просьбу, могут депортированы из Латвии. Речь идет о тех гражданах РФ, которые даже не попытались пройти проверку на обретение статуса постоянного жителя Европейского Союза, не явились на экзамен по латышскому языку и не продлили действие временного вида на жительство в стране. Таких человек около шести тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле президентом Латвии стал Эдгарс Ринкевичс, почти 12 лет занимавший пост министра иностранных дел. Церемония инаугурации прошла во время торжественного заседания Сейма. В своей речи он заявил, что страна будет продолжать поддерживать Украину до окончательной победы.

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