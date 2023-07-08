Эдгарс Ринкевичс принял присягу и вступил на пост президента Латвии: что он говорил о войне в Украине

В Латвии Эдгарс Ринкевичс, почти 12 лет занимавший пост министра иностранных дел, официально стал президентом страны, 8 июля приняв присягу. Церемония инаугурации прошла во время торжественного заседания Сейма.

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Об этом сообщило издание Jauns.lv. Ринкевичс стал седьмым президентом Латвии и будет занимать этот пост в течение четырех лет.

"Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию латвийского государства и его народа. Я буду чтить священными и придерживаться Сатверсме (Конституции. – Ред.) Латвии и законов государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду выполнять из доброй совести", – отметил ноизбранный глава государства, провозглашая присягу.

Также он говорил о приоритетах, которые будет ставить в своем правлении: свобода слова, борьба с коррупцией, защита прав человека.

В своей речи Ринкевичс также упомянул о войне в Украине.

"Война России и геноцид в Украине создали новую строгую реальность. Миру, Европе и нашему региону угрожают имперская Россия и режим Лукашенко. Внешней политике нашей страны нет времени на ошибки. Нам и дальше нужно будет действовать быстро, решительно и мудро", – убежден политик.

"Мы будем продолжать поддерживать героический украинский народ в его борьбе за свободу до окончательной победы Украины. Мы будем продолжать бороться с российским империализмом и его злой мировой идеологией. Сегодня я хотел бы еще раз поблагодарить всех тех латвийских патриотов, которые бескорыстно помогают Украине и не устают в своем деле. Таким образом вы также укрепляете нашу страну", – добавил он.

Также заметим, что, судя по опубликованным фото, на трибуне у Ринкевичса во время провозглашения им речи рядом с латвийским также стоял флаг Украины.

Что Ринкевичс говорил раньше о войне в Украине

Отметим, что в течение всего периода полномасштабной войны Ринкевичс высказывался в поддержку Украины. В частности, в октябре прошлого года он заявил, что у России есть достаточно ресурсов для ведения длительной войны в Украине, поэтому важно, чтобы Запад не расслаблялся в оказании помощи. Ведь страна-агрессор надеется на его "усталость", в частности, пытаясь негативно повлиять на общественное мнение.

В январе 2023 политик выразил убеждение, что военное вторжение России в Украину означает противостояние страны-террориста с Западом в целом. Он отметил, что агрессия РФ привела к постоянному шантажу со стороны Кремля применением ядерного оружия, а также к катастрофам техногенного характера.

В тот же месяц тогдашний министр иностранных дел Ринкевичс заверил, что его ведомство не осталось в стороне после решения Москвы выслать из России эстонского посла через якобы русофобию, объявленную официальным Таллинном. Поэтому аналогичная судьба постигла российского посла в Риге. Он отметил, что Латвия намерена снизить уровень дипломатических отношений с РФ с 24 февраля 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ринкевичс был избран президентом Латвии 31 мая. За его кандидатуру, выдвинутую премьерской партией "Новое Единство", проголосовали 52 депутата Сейма.

– ранее в МИД Латвии отметили, что западные государства остро отреагировали на приговор российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурге, которого Мосгорсуд приговорил к высшей степени наказания – 25 лет колонии строгого режима. В правительстве страны ввели санкции против всех лиц, причастных к решению, явно возвращающему Россию в 30-е годы СССР.

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