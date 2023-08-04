Латвия может депортировать шесть тысяч россиян: названа причина

В сентябре этого года тысячи россиян в Латвии получат письма от Управления по гражданству и миграции с просьбой покинуть страну. Через три месяца тех, кто не выполнит просьбу, могут депортированы из Латвии.

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Об этом пишет латвийское издание LSM со ссылкой на слова главы Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарса Лидаки. Он пояснил, что речь идет о россиянах, которые даже не попытались пройти проверку на обретение статуса постоянного жителя Европейского Союза.

Они не явились на экзамен по латышскому языку и не продлили действие временного вида на жительство в стране. По словам Лидаки, таких человек около шести тысяч.

В Министерстве внутренних дел Латвии подтвердили, что такие письма россиянам с просьбой уехать из страны готовят. После получения документа они потеряют право на пребывание в Латвии и у них будет три месяца для выезда за ее пределы.

По словам замгоссекретаря МВД Виллис Витолиньш, в случае, если такой россиянин будет продолжать находиться в Латвии через три месяца, его могут оштрафовать. Он также заверил, что полиция не будет ни на кого охотиться.

В то же время издание отмечает, что, несмотря на заявления главы МВД, пока непонятно, как все будет происходить на самом деле.

Глава Комиссии Сейма по гражданству Ингмар Лидака считает, что штрафом не закончится.

"Закон предусматривает выдворение", – отметил он.

Впрочем, россияне могут получить любое другое разрешение на пребывание в Латвии, например, визу или временный вид на жительство.

Вместе с потерей вида на жительство человек потеряет и возможность получать в Латвии ряд услуг, таких как выплата пенсии.

В свою очередь сторонники России в Латвии уже призывают политиков и общественные организации пересмотреть поправки к Закону об иммиграции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще летом 2022 Латвия поддержала инициативу запретить выдачу виз в Евросоюз гражданам РФ. Тогда это был манифест против страны, развязавшей кровопролитную войну в Украине.

Затем уже в сентябре Рига отказалась выдавать гуманитарные визы избегающим мобилизации гражданам России из соображений безопасности. Также не будут отменены ограничения на въезд россиян с шенгенскими визами, принятых ранее.

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