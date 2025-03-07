В Латвии призвали ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис призвал ЕС отказать гражданам России в выдаче шенгенских виз. По его словам, европейцам следует признать, что они находятсяв состоянии гибридной войны и серьезно отнестись к угрозе.

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Такое заявление глава МВД Латвии сделал 6 марта на заседании Совета министров юстиции и внутренних дел Евросоюза в Брюсселе, сообщает прессслужба министерства. На встрече был представлен Шенгенский барометр Еврокомиссии за 2024 год, предоставляющий актуальную информацию о потенциальных угрозах для ЕС.

Согласно ему, по сравнению с 2023 годом выдача шенгенских туристических виз гражданам РФ выросла. В 2024 году было выдано 565 069 шенгенских туристических виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. 90% этих виз были выданы в туристических целях.

В целом визы, выданные гражданам РФ в 2024 году, составили 5,7% от всех виз, выданных в Шенгенской зоне.

Козловскис напомнил коллегам из стран-членов, что Латвия сразу после вторжения РФ в Украину в начале 2022 года приостановила выдачу туристических виз россиянам и въезд в необязательных целях.

По словам министра, в нынешних обстоятельствах нельзя "продолжать вести дела как обычно, мы должны признать, что находимся в состоянии гибридной войны".

В Латвии это влияет на повседневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны, добавил Козловскис.

"Мы столкнулись как с незаконным пересечением границы, так и с актами саботажа, такими как поджог музея оккупации, пересечение границы беспилотниками, пропагандистские попытки повлиять на общественное мнение и т. д. Поэтому я призываю все государства-члены серьезно отнестись к этой угрозе. Наш моральный долг – отказать в такой услуге", – заявил он.

Козловскис напомнил, что в 2022 году Еврокомиссия выпустила рекомендации по визовым и въездным ограничениям для граждан РФ.

Латвия – одна из шести стран-членов ЕС, прекративших выдачу шенгенских туристических виз россиянам.

В свою очередь еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в ходе обсуждения выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвал страны-члены к единству в вопросе выдачи шенгенских виз.

Этот вопрос может быть рассмотрен уже на следующем заседании Совета министров внутренних дел.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее жительница оккупированной Донетчины пожаловалась, что ее не пустили в Грузию. Она показала российский паспорт, после чего ее развернули на пункте контроля документов и посадили на обратный самолет в Москву.

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