В Германии заверили, что Украина сможет получить два батальона танков Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает, что Украина может получить современные танки Leopard 2 в том количестве, что было обещано – 300 единиц. Тогда ход войны значительно изменится, и украинская армия перехватит инициативу.

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Слова немецкого чиновника передает Deutschlandfunk. При этом он заметил, что скорость таких поставок во многом зависит от производства.

"Не забывайте, что мы еще проводим учения на "Леопардах". Если Берлин отправит все танки, которые есть у него в арсенале, то тренировочные мероприятия будут невозможны. Мы этого не можем допустить, все должно происходить разумно", – указал Писториус.

Разумеется он добавил, что предоставление Украине двух танковых батальонов значительно увеличит обязательства самого НАТО. Однако партнеры к этому вполне готовы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что правительство Канады приняло решение передать Украине еще четыре боевых танка Leopard 2. Всего украинская армия получит от государства восемь единиц этой военной техники.

Швеция также хочет предоставить в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.