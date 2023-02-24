Дошел до Берлина, но есть ''нюанс'': у посольства РФ в столице Германии выставили подбитый в Буче российский танк. Фото

В Берлине в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину возле посольства России выставили остатки подбитого российского танка. Вражеский Т-72 был поражен украинскими защитниками под Бучей на Киевщине.

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Об этом 24 февраля сообщает Sky News. Как отмечается, власти немецкой столицы были против такой идеи в прошлом году, но музею "Бункер истории Берлина" (Berlin Story Bunker) удалось в суде отстоять инициативу и показать жестокость войны (фото размещены внизу новости).

Организаторы музея Виланд Гибель и Энно Ленце вывезли российский Т-72 из украинского села Дмитровка Бучанского района под Киевом.

Танку оккупантов таки удалось "дойти до Берлина", как и мечтали российские пропагандисты, правда бронемашина оказалась не совсем "в форме".

"Это война, уничтожение, смерть и страдания. За считанные секунды это якобы неуязвимое устройство может превратиться в кучу хлама, могилу тех, кто был внутри и хоронил других", – сказал Энно Ленце Berlin Story News.

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