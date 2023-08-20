В Кыргызстане россиян избили в кафе: теперь те жалуются, что им страшно выйти на улицу. Видео

В Бишкеке (столица Киргизстана) разгорелся конфликт в кафе между местными жителями и парой россиян. Первые якобы избили вторых за "этническую нечистоту", и теперь пострадавшие граждане страны-агрессора РФ жалуются, что им страшно выходить на улицу.

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Они утверждают, что киргизская полиция бездействует, а в соцсетях их обещают "вырезать". С таким акцентом подают информацию об инциденте пропагандистские российские каналы в соцсетях, распространяя видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По их утверждению, конфликт инициировала компания "пьяных киргизских нацистов", которые, якобы только присев за стол начали "проклинать и материть на все заведение славян и Россию". Отмечается, что невинных россиян обижали просто "за факт их существования".

"Разъяренные налетели на первую попавшуюся русскую пару. Киргизы отобрали телефон у попытавшейся заснять их бесчинства девушки, а на ее мужа напали толпой исподтишка, нанося удары по голове", – описывают пропагандисты.

В подтверждение свих слов они послались на видео с камер наблюдения в кафе. На них сторонний зритель увидит лишь то, что в заведении началась драка, в которой участвовало много посетителей, и их пришлось расталкивать официантам.

Но российские Telegram-каналы убеждают, что виной всему – "амбалы-ксенофобобы", напавшие на молодую пару за то, что они – "представители нетитульной нации".

"К избиению подключился неизвестный нацист, который просто решил поддержать киргизов, радостно избивающих русских", – говорится в сообщении.

Там же отметили, что сотрудники кафе вызвали правоохранителей, благодаря чему драку удалось остановить. Однако, "по необъяснимым причинам" в отделение забрали только одного нападающего, а остальные "разошлись кто куда".

"При сотрудниках полиции напавшие за компанию извинились, указав, что не поняли причин инцидента. Пострадавшая сообщила, что следователь из Октябрьского райотдела пытается закрыть дело, так как он – на стороне нападавших. Киргизская полиция разводит руками, а адвокат потерпевших сказал прямо: "Пишите куда хотите". Закон в Бишкеке явно не на стороне русской пары", – пожаловались пропагандисты.

Сами пострадавшие россияне решили поискать сочувствия в сети, но наткнулись на еще большую критику. Утверждают, что там им пригрозили расправой, поэтому теперь им "страшно выходить на улицу, ведь угрозы в их адрес уже исчисляются сотнями".

Как сообщал OBOZREVATEL, не так давно граждане РФ снова стали участниками драки в Турции. Инцидент произошел в городе Сиде, где российских туристов избили охранники пятизвездочного отеля Loxia Comfort Club.

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