В Косово прошли выборы в парламент: каковы результаты экзитполов

В воскресенье, 9 февраля, в Косово прошли выборы в парламент республики. На них предварительно побеждает политическая партия "Самоопределения" действующего премьер-министра Косово Альбина Курти.

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Об этом сообщает Balkan Insight в соцсети Х. По данным экзитпола компании рыночных исследований UBO Consulting, партия "Самоопределения" получает 40% голосов.

Кроме того:

– "Демократическая партия Косово" (PDK) – 21,4%;

– "Демократическая лига Косово" (LDK) – 19,3%;

– "Альянс за будущее Косово" (AAK) – 7,2%.

Следует добавить, что другие экзитполы, обнародованные СМИ после закрытия избирательных участков, также свидетельствуют о победе "Самоопределения", однако с меньшим преимуществом над другими партиями.

Справка

Премьер-министр Альбин Курти и его партия "Самоопределение" пришли к власти в 2021 году. Эта левая партия считается лидером на выборах и может набрать около 50 процентов голосов, однако с учетом квот для партий меньшинств, как ожидается, не получит необходимого большинства голосов для формирования правительства.

Это позволяет оппозиционным партиям объединиться и выдвинуть своего кандидата в премьер-министры.

Ранее премьер-министр Косово Альбин Курти попал в курьезную ситуацию, когда во время открытия школы в городе Подуево неправильно решил математическую задачу. В частности, во время переноса слагаемых чиновник сделал ошибку и не изменил знак плюс на минус.

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