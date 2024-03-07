В Конгрессе США сказали, когда законопроект о помощи Украине вынесут на голосование

Палата представителей Соединенных Штатов может подать альтернативный законопроект по финансированию помощи Украине уже после 22 марта. В этот день в США будет завершено государственное финансирование.

Такую дату назвал глава внешнеполитического комитета Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает корреспондент CNN в Конгрессе Ману Раджу. По его словам, Макколл выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен после того, как будет завершено государственное финансирование.

Ранее президент США Джо Байден подписал документ о финансировании федеральных агентств, финансируемых в четырех из 12 ежегодных законопроектах об ассигнованиях. Для остальных восьми законопроектов предусмотрено финансирование только до 22 марта 2024 года.

Отвечая на вопрос, обязался ли спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон это сделать, Маккол предположил, что спикер поддержит такую инициативу.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер нижней палаты Конгресса США Джонсон предоставил возможность американским законодателям согласовать новое предложение по законопроекту, включающему помощь Украине. Сторонники этого плана среди республиканцев считают, что проект помощи будет доработан до середины марта.

Президент США Джо Байден уже встретился с лидерами обеих палат Конгресса по разблокированию помощи Украине. По итогам встречи стало известно, что трое из четырех лидеров Конгресса поддержали выделение финансирования для Украины и призвали Джонсона наконец-то вынести принятый Сенатом законопроект на голосование в Палате представителей.

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