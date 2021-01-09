В Конгрессе США опасаются, что Трамп прикажет нанести ядерный удар

Спикер Палаты представителей Конгресса США Ненсы Пелоси опасается, что в свои последние дни пребывания на посту президента Дональд Трамп может отдать приказ о начале военных действий или нанесении ядерного удара.

В связи с этим она провела переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, передает CNN.

Разговор касался мер предосторожности, чтобы не дать "нестабильному" президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска.

Пелоси добавила, что предпримет меры для отстранения Трампа от власти, если он немедленно не покинет свой пост.

Ранее Трампа захотели досрочно отправить в отставку с помощью 25-й поправки в Конституцию, которая позволяет передавать полномочия от президента к вице-президенту временно или даже навсегда.

До этого в Конгрессе обсуждался вопрос импичмента 45-му президенту после того, как его сторонники устроили массовые беспорядки в Капитолии.

Как сообщал OBOZREVATEL, на митинге Трамп призывал людей идти к зданию Конгресса. После того, как там начались погромы и столкновения, в которых погибли пять человек, он выступил с другим обращением, призвав своих сторонников разойтись.