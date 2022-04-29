В Конгрессе США на выставке показали фото разрушенных Россией городов. Фото

В Конгрессе США открыли фотовыставку, посвященную жертвам военных преступлений оккупантов в Буче, Ирпене и Мариуполе. Экспозицию презентовали спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

Об этом сообщает "Укринформ". Американский политик отметила героизм и мужество, с которым украинцы противостоят российской агрессии и переживают жестокость войны.

"Это свидетельство тяжелого времени, которое переживает сейчас народ Украины. Нам говорили, что у россиян гораздо больше огневой мощи... Но по уровню мотивации украинцы их далеко опережают, и эти фотографии свидетельствуют об этом", – отметила она.

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Украинская дипломат поблагодарила Конгресс и правительство США за поддержку. "Я бы хотела, чтобы эти фотографии показывали мою страну иначе... Вы можете видеть, как творятся ужасные убийства, похищения и заключения людей, пытки, изнасилования", – сказала посол и добавила, что войска страны-агрессора совершают геноцид украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, палата представителей Конгресса США 28 апреля приняла историческое для Украины решение об осуществлении программы ленд-лиза для помощи ВСУ. Теперь документ осталось подписать президенту Джо Байдену.