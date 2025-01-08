В Конгресс США внесли проект резолюции по признанию геноцидом действий России против Украины – посол

В Конгрессе Соединенных Штатов зарегистрирован проект резолюции о признании действий России во время полномасштабного вторжения на территорию Украины актом геноцида. Авторами проекта выступила группа, в которую входят представители обеих американских партий.

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Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова. Она отметила, что документ создан 14 американскими законодателями, и это его повторное внесение в Палату представителей Конгресса США.

"Спасибо конгрессменам за внесение этой важной резолюции! Все преступления РФ должны найти отражение в американском законодательстве, чтобы обеспечить наказание российских преступников и предотвратить такие ужасные преступления в будущем", – отметила госпожа Маркарова.

"Признать действия России в Украине геноцидом, поскольку незаконная, умышленная, неспровоцированная и жестокая война Российской Федерации против Украины включает широкомасштабные, систематические и вопиющие зверства против народа Украины", – сказано в первых строках документа.

В резолюции говорится, что "нападения россиян на мирных жителей, прямые удары по роддомам и больницам, а также насильственное перемещение сотен тысяч граждан, включая детей, отвечают критериям статьи II Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

Резолюция не только осуждает РФ за совершение актов геноцида украинского народа, но также призывает США "в сотрудничестве с НАТО и ЕС предотвратить дальнейшие акты российского геноцида". Также в документе говорится о необходимости привлечения "российских политических и военных лидеров к ответственности" путем трибуналов и международных уголовных расследований.

Впервые эта резолюция была представлена Конгрессу прошлого, 118-го созыва, это произошло в феврале 2023 года.

"Список военных преступлений РФ растет ежедневно и остановить этот геноцид против украинского народа может лишь решительный отпор агрессии (путем) предоставления оружия для Украины и санкций для РФ", - добавила Маркарова.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал признать Голодомор геноцидом украинского народа все страны, которые еще этого не сделали. Только зная, почему коммунистический режим ранее прибег к геноциду украинского народа, можно понять настоящие мотивы войны, которую Россия сейчас ведет против Украины, утверждает украинский дипломат.

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