В Конгресе США потребовали начать преследование военных РФ, убивших в Украине двух американцев

Члены американского Конгресса обратились к Генеральному прокурору США с требованием немедленно начать уголовное расследование убийства войсками РФ двоих американских граждан в Украине. Речь идет об убитом в Ирпене журналисте Бренте Рено и убитом в Чернигове волонтере Джеймсе Хилле.

Об этом сообщил советник главы украинского министерства внутренних дел фАнтон Геращенко. В Facebook он опубликовал соответствующий документ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Согласно опубликованным данным, конгрессмены Эрик Суолвелл и Тед Лью требуют установить и привлечь к ответственности российских военных преступников, которые убили американцев, и их командиров.

Геращенко заверил, что украинские правоохранительные органы и разведка окажут Генеральной прокуратуре США, ФБР и ЦРУ всю возможную помощь в установлении имен преступников из ВС РФ.

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"Командиров подразделений, генералов, полковников и прочих военнослужащих, которые отдавали команды стрелять в безоружных украинских и американских граждан из пушек, минометов и пулеметов", – уточнил советник министра внутренних дел.

Он подчеркнул, что для этого накоплено уже не мало фактов и доказательств, в том числе в виде перехватов разговоров ублюдков, которые сам Геращенко регулярно публикует на моем канале в YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 марта в Ирпене на Киевщине российские оккупанты убили корреспондента New York Times Брента Рено. 51-летний американец погиб на месте, двое его коллег получили ранения.

17 марта российские военные обстреляли мирных людей в центре Чернигова. Одним из погибших оказался гражданин США Джеймс Уитни Хилл – 68-летний волонтер, был родом из Миннесоты.

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