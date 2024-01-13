В Колумбии произошел оползень: погибли 33 человека. Видео

В результате оползня в Кармен-де-Атрато, на северо-западе Колумбии, погибли 33 человека, многие из которых скрывались от стихии в домах. Также есть местные жители, засыпанные землей, однако их количество неизвестно.

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О трагедии сообщила вице-президент Колумбии Франсия Маркес. По ее словам, кроме погибших, около 30 человек получили ранения, причем это в основном дети.

Дорога, соединяющая города Медельин и Кибдо, еще раньше была перекрыта из-за нескольких оползней. Поэтому многие бросили здесь свои авто, чтобы укрыться в домах Кармен-де-Атрато от нового оползня. Последний похоронил и находившиеся рядом дома, и автомобили.

Из-за того, что дорога заблокирована, спасателям тяжело добраться до места трагедии. Мэр Кармен-де-Атрато Хайме Эррера сообщает, что есть люди, которые остаются заваленными обломками и землей. Их количество неизвестно.

Президент Колумбии Густаво Прето пообещал "всю возможную помощь" пострадавшему региону Чоко. Семьям погибших он пообещал выплатить по одному миллиону песо (9,6 тыс. грн).

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