В КНДР запустили баллистические ракеты с поезда. Видео

Северная Корея запустила две баллистические ракеты с помощью железнодорожного комплекса. Такой комплекс северокорейские военные применяли впервые.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на информацию Центрального телеграфного агентства КНДР. Отмечается, что запуск ракет с поезда в Северной Корее состоялся в среду, 15 сентября (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Ракеты были выпущены из центральной части Янгдока и пролетели 800 км, поразив цель в море у восточного побережья страны.

Запуск состоялся в тот же день, когда Южная Корея испытала баллистическую ракету, которая запускается с подводных лодок, став первой страной, которая, не имея ядерного оружия, разработала такую систему.

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Две Кореи участвуют во все более ожесточенных гонках вооружений. Однако испытания Северной Кореи, обладающей ядерным оружием, вызвали международное осуждение и беспокойство. Соединенные Штаты заявили, что они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и представляют угрозу для соседей Пхеньяна.

Северная Корея неуклонно развивает свои системы вооружений, повышая ставки в переговорах, зашедших в тупик, направленных на демонтаж ее ядерных арсеналов и баллистических ракет в обмен на ослабление санкций США.

"Железнодорожная ракетная система является эффективным средством противодействия, способным нанести серьезный многократный удар по силам, которые представляют угрозу", – заявил Джонг Чон, маршал КНДР и член президиума Политбюро.

Специалисты отмечают, что благодаря такому комплексу Северная Корея могла бы достаточно недорого, быстро и незаметно перемещать свои боеприпасы, ведь в стране развита сеть железных дорог с большим количеством туннелей.

Кроме того, подобная система осложнит отслеживание ракет иностранными военными из-за их перемещения.

КНДР опубликовала кадры испытаний. Судя по ним, пусковая установка расположена внутри товарного вагона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Корея заявила, что 11-12 сентября успешно провела испытания ракет большой дальности. Оружие в течение двух лет разрабатывала Академия оборонных наук.