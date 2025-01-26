В КНДР произвели запуск стратегических крылатых ракет и пригрозили США

Северная Корея в субботу, 25 января, осуществила испытательный запуск стратегических крылатых управляемых ракет класса подводная лодка – земля. За испытанием наблюдал диктатор КНДР Ким Чен Ын, а также генералы Ким Чон Сик и Чан Чхан Ха.

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Об этом сообщило государственное северокорейское агентство KCNA. Оно утверждает, что ракеты пролетели овальной и восьмиобразной траекторией полета 1500 км.

Они находились в воздухе от 7507 до 7511 секунд, а затем "точно попали в цель".

Запуск якобы "не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран".

В отдельном заявлении KCNA северокорейское министерство иностранных дел пообещало "сверхжесткие меры противодействия" США, поскольку Вашингтон "отвергает суверенитет и интересы безопасности КНДР".

В Южной Корее подтвердили испытание КНДР, отметив, что зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет с территории КНДР в сторону Желтого моря.

"Информация сейчас тщательно анализируется разведывательными структурами Южной Кореи и США", – говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

В Пхеньяне утверждают, что военный альянс и совместные учения Южной Кореи и США стали причиной роста напряженности на Корейском полуострове.

"КНДР не допустит дисбаланса сил, навязываемого военным сговором США и Южной Кореи, а будет принимать сверхмощные контрмеры, чтобы надежно защищать суверенные права и интересы безопасности государства", – пригрозили в МИД КНДР.

Перед этим Северная Корея испытывала баллистическую ракету средней дальности 6 января, когда в Южной Корее с визитом находился тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить контакты с Ким Чен Ыном, который, по его словам, является "умным парнем". Новый лидер США говорит, что "нравился" главе КНДР во время своего первого президентства, и что он с ним "ладил".

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