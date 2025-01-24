'Умный парень': Трамп заявил, что хочет возобновить диалог с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить контакты с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном По мнению американского лидера, последний является "умным парнем".

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Аргументом при этом Трамп выдвигает тезис, что "нравился" Ким Чен Ыну во время своего первого президентского срока, и что он с главой КНДР "ладил". Об этом президент США заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он хочет возобновить контакты с Ким Чен Ином, потому что в прошлом между ними якобы установилось "продуктивное сотрудничество".

"Я ему нравился, и я с ним ладил", – отметил президент США.

Когда же интервьюер поинтересовался перспективами возобновления контактов, Трамп ответил: "Я снова свяжусь с ним".

Также президент США заявил, что северокорейский диктатор "не религиозный фанатик", а также назвал Ким Чен Ына "умным парнем".

Напомним, ранее в разведке Южной Кореи заявили, что КНДР ускорила подготовку дополнительных войск к отправке в Россию. Это происходит на фоне потерь, понесенных северокорейскими военными на Курщине. По оценкам Сеула, за последние четыре месяца ликвидировано по меньшей мере 300 военных из КНДР, еще около 2700 солдат получили ранения.

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