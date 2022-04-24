В КНДР похвастались новым оружием: 'непобедимая сила, которую мир не может игнорировать'

В Северной Корее заявили, что страна разработала "непобедимую силу, которую мир не может игнорировать". Именно так в КНДР назвали новое оружие, которое представят к 90-летию основания Корейской народно-революционной армии.

Об этом сообщает Reuters. По данным издания, представить новое оружие должны в ближайший понедельник.

25 апреля в Пхеньяне должен пройти военный парад в честь 90-летия местных вооруженных сил для демонстрации нового оружия.

В воскресном репортаже Государственного информационного агентства KCNA перечислена история военных достижений Северной Кореи, начиная с ее битв против Соединенных Штатов в Корейской войне и заканчивая бомбежкой южнокорейского острова Энпхен в 2010 году.

Видео дня

На спутниковых снимках последних недель неоднократно фиксировались тысячи северокорейских военнослужащих, тренирующихся в строю на парадном полигоне в Пхеньяне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что его страна будет продолжать развивать "мощные средства удара" для укрепления национальной обороны. Страна может предотвратить войну и гарантировать свою безопасность только тогда, когда она обладает "грозными ударными возможностями" и "подавляющей военной мощью, которую никто не сможет остановить".

Добавим, что министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея 24 марта запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа. Отмечается, что этот запуск стал самым масштабным с точки зрения времени полета и высоты, из-за чего ракета способна нанести удар по континентальной части США.