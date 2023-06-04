В Китае заявили, что столкновение с США станет 'невыносимой катастрофой для мира'

Министр национальной обороны Китая Ли Шанфу заявил, что столкновение США и Китая станет "невыносимой катастрофой для всего мира". По его словам, Пекин и Вашингтон имеют разные системы и отличаются во многих других отношениях.

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В то же время Ли уверен, что различия не должны мешать находить общие точки соприкосновения и общие интересы для развития двусторонних связей и углубления сотрудничества. Об этом он заявил во время азиатского саммита по безопасности в Сингапуре, сообщает "Голос Америки".

Примечательно, что до выступления Ли министр обороны США Ллойд Остин выступил на саммите и призвал Китай поддерживать открытыми линии связи между двумя странами. При этом министр национальной обороны Китая отказался встречаться со своим коллегой из Пентагона.

Тем не менее, они обменялись рукопожатием в кулуарах саммита. Однако Пентагон заявил, что между представителями США и Китая не было "существенного обмена". Остин сказал, что постоянное общение между странами необходимо, чтобы избежать просчетов, которые могут привести к конфликту.

"Мы не стремимся к конфликту или конфронтации. Но мы не дрогнем перед лицом издевательств или принуждения", – сказал министр обороны США.

В свою очередь Ли Шанфу предостерег от создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных союзов, подобных НАТО, заявив, что они могут погрузить регион в череду конфликтов. Стоит отметить, что комментарии министра обороны Китая прозвучали на следующий день после того, как военные корабли США и Китая приблизились друг к другу в горячей точке Тайваньского пролива, что вызвало гнев с обеих сторон.

Ли сказал, что эти союзы, подобные НАТО, погрузят Азиатско-Тихоокеанский регион в водоворот споров и конфликтов. Он не назвал ни одной страны, но его комментарии перекликаются с давней критикой Китая в адрес Соединенных Штатов, стремящихся укрепить альянсы в регионе.

Известно, что США являются членом альянса AUKUS, который объединяет их с Австралией и Великобританией. Вашингтон также является членом группы QUAD, в которую входят Австралия, Индия и Япония.

Напомним, китайский военный корабль устроил провокацию с американским эсминцем USS Chung-Hoon. Он приблизился к американскому кораблю менее чем на 150 м. Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе, которая, согласно заявлению Индо-Тихоокеанского командования, проходила в соответствии с международным правом.

Ранее глава нацразведки США заявила, что Китай готовит силовой сценарий по Тайваню. Китай потенциально может применить оружие против Тайваня, чтобы "присоединить" к своему составу территорию, которую официальный Пекин считает своей. Власти страны предпочли бы дипломатический сценарий, но готовят и силовой.