Китай устроил провокацию эсминцу ВМС США: в Пентагоне отреагировали

Китайский военный корабль устроил провокацию с американским эсминцем USS Chung-Hoon. Он приблизился к американскому кораблю менее чем на 150 м.

Видео дня

Инцидент произошел во время совместной американо-канадской миссии в Тайваньском проливе, которая, согласно заявлению Индо-Тихоокеанского командования, проходила в соответствии с международным правом. Видео провокации опубликовал канадский телеканал Global News.

Согласно сообщению Индо-Тихоокеанского командования, китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние в 150 ярдов (137 метров) к американскому эсминцу USS Chung-Hoon, создав угрозу столкновения. Инцидент произошел 3 июня, когда Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal, не нарушая международного права, совершали плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где "действует свобода навигации и пролета в открытом море".

"Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обогнало Chung-Hoon по левому борту и пересекло его нос на расстоянии 150 ярдов (137 метров - ред.). Эсминец Chung-Hoon сохранил курс и снизил скорость", – говорится в заявлении командования.

Во второй раз китайский корабль пересек курс американского эсминца с правого борта на левый на расстоянии 2000 ярдов(1828 метров) и остался в стороне от его левого борта.

Напомним, ранее сообщалось, что глава нацразведки США заявила, что Китай готовит силовой сценарий по Тайваню. Китай потенциально может применить оружие против Тайваня, чтобы "присоединить" к своему составу территорию, которую официальный Пекин считает своей. Власти страны предпочли бы дипломатический сценарий, но готовят и силовой.

В США не говорят о том, что военных действий не можно будет избежать, а также не указывают сроки, когда может развернуться силовой сценарий.