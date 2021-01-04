У Китаї зафіксували спалах коронавірусу

У понеділок, 4 січня, в Китаї зафіксовано спалах коронавірусу. За добу там виявлено понад 70 нових випадків зараження.

З них 33 – нових активних хворих на COVID-19, ще 40 – пацієнти із безсимптомним перебігом захворювання, повідомляє видання People's Daily, Chinа в Twitter.

Зазначається, що в Китаї наразі діагностовано всього 411 активних випадків, зокрема 10 у критичному стані. Нові випадки передачі коронавірусу всередині країни зареєстровано в Ляоніні (6), Хебеї (4), Пекіні (2) і Хейлунцзяне (1).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в уряді Китаю заявили, що до пандемії призвели окремі спалахи зараження коронавірусом відразу в декількох місцях світу. Так, у Пекіні заперечують відомий факт зародження пандемії COVID-19, а саме те, що первинним джерелом поширення вірусу було китайське місто Ухань.