В Китае заявили, что пандемия COVID-19 могла начаться со вспышек по всему миру

В правительстве Китая заявили, что к пандемии привели отдельные вспышки заражения коронавирусом сразу в нескольких местах мира.

Такое убеждение в комментариях для СМИ выразил глава Министерства иностранных дел страны Ван И. Его слова цитирует сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Так, в Пекине отрицают известный факт зарождения пандемии COVID-19, а именно то, что первичным источником распространения вируса был китайский город Ухань.

"Мы опережали время и были первой страной, сообщившей о случаях заболевания миру. Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, была вызвана отдельными вспышками в нескольких местах в мире. Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, мы приняли немедленные меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса. Все это встревожило весь мир", – высказался Ван И.

Министр иностранных дел Китая отметил, что их правительство ввело самые строгие меры борьбы с инфекцией и сумело в короткие сроки установить контроль над ее распространением. При этом, добавил он, им удалось возобновить и нормальную экономическую, а также социальную деятельность в стране.

Помимо этого, глава МИД КНР утверждает, что именно Китай одним из первых сделал вклад в создание сильной глобальной линии защиты от пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай обвинили в сокрытии информации о происхождении коронавируса. Журналисты заявили, чо власти страны заблокировали им доступ к любым данным на тему пандемии.