В Китае уклонились от ответа, почему Пекин не участвовал в заседании по формуле мира в Давосе

В Министерстве иностранных дел Китая уклонились от ответа на причины отсутствия представителей Пекина на очередном заседании по украинской Формуле мира. В то же время там заверили, что позиция страны относительно "кризиса" в нашем государстве "последовательная, четкая и сосредоточенная на содействии переговорам о мире".

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Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь китайского дипломатического ведомства Мао Нин, говорится на сайте МИД Китая. На брифинге она подчеркнула, что государство поддерживает связь со сторонами "полной эскалации кризиса", включая Украину.

Также дипломат заверила, что Китай продолжит сотрудничество с международным сообществом и поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.

На вопрос, просила ли Украина о встрече президента Зеленского и главы китайской делегации Ли Цяна в Давосе, Мао отметила, что не владеет соответствующей информацией.

Напомним, в декабре в МИДе Китая сообщили, что в этом году Китай и Россия планируют расширять торговые и другие связи между странами. Поддержка и развитие китайско-российских отношений – это "стратегический выбор, сделанный обеими сторонами, основанный на фундаментальных интересах двух народов".

В то же время, лидер Китая Си Цзиньпинь сказал, что Пекин "поддерживает российский народ в выборе своего пути развития".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Financial Times, Китай начал поставлять в Россию в 10 раз больше станков с числовым программным управлением, которые используются в военной промышленности, чем до полномасштабного вторжения россиян в Украину. В феврале 2022 года китайские производители продали в РФ инструментов с ЧПУ на 6,5 млн долларов, а в июле 2023 года – уже на 68 млн долларов.

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