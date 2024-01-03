Китай на порядок увеличил поставки высокоточных станков для военной промышленности России – FT

Китай начал поставлять в Россию в 10 раз больше станков с числовым программным управлением, которые используются в военной промsшленности, чем до полномасштабного вторжения россиян в Украину. В феврале 2022-го китайские производители продали в РФ инструментов с ЧПУ на 6,5 млн долларов, а в июле 2023 года – уже на 68 млн долларов.

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Соответствующими данными таможенных отчетов располагает Financial Times. Издание отметило, что указанное оборудование – "жизненно важное" для российского ВПК.

Станки с ЧПУ позволяют чрезвычайно точно фрезеровать металл. Американский аналитик Аллен Маггард объяснил, что с их помощью можно довольно быстро производить сложные компоненты из металла и других твердых материалов "с постоянной степенью точности и точности", что особенно ценно для оборонного производства. Запад своими санкциями пытался ограничить доступ государства-агрессора к вышеуказанному оборудованию.

По информации FT, до большой войны устройства с ЧПУ китайского происхождения составляли 12% российского импорта по стоимости. В июле (последние цифры, полученные журналистами) – уже 57%.

Вероятно, Москва также продолжала импортировать значительные объемы станков с ЧПУ, произведенных в Тайване и Южной Корее.

Эксперты отметили: России, вероятно, трудно ввозить это оборудование контрабандой с Запада, поскольку оно крупногабаритное.

Майкл Раска, доцент Сингапурской школы международных исследований имени С. Раджаратнама, сказал, что экспорт оборудования с ЧПУ является примером того, как КНР и РФ углубляют военно-промышленное партнерство.

"Китай и Россия разделяют одни и те же политические интересы, которые заключаются в том, чтобы бросить вызов и противостоять США. Дело в том, что Россия отрезана от импорта европейской техники, у нее нет другого выбора, кроме как полагаться на Китай", – считает Раска.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В декабре 2023 года КНР посетил премьер-министр государства-агрессора России Михаил Мишустин. Там он встретился с лидером Китая Си Цзиньпинем.

– Было объявлено, что Китайская Народная Республика и Российская Федерация планируют расширять торговые и другие связи между странами. Поддержание и развитие китайско-российских отношений в Пекине назвали "стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами и основанным на фундаментальных интересах двух народов".

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