В Китае строят огромный кондиционер, который будет охлаждать часть города

В Шэньчжэне на юго-востоке Китая устанавливают новейшую систему охлаждения, способную регулировать климат на площади 3 км. кв. На сегодня построены уже три такие станции, еще семь запланированы для запуска в ближайшие годы.

Об этом сообщило издание South China Morning Post, которое подробно расписало принцип работы и глобальные задачи системы кондиционирования. Система централизованного охлаждения (DCS)подает холодный воздух в торговые центры, офисы и транспортные станции, но не в жилые дома.

"Характеристики жилых домов определяют, что они не подходят для DCS, система требует более повседневного использования, например, с 8:00 до 17:00, включая офисы, коммерческие центры, метро или центры обработки данных", – указал Фу Цзяньпин, директор Qianhai энергетики и вице-президент районного комитета энергетики Китайской ассоциации энергоэффективности зданий.

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Он добавил, что именно новая система позволит в разы сократить потребление электроэнергии города (до 130 млн кВт в год), но при этом сохранить функцию охлаждения ключевых объектов в жаркую погоду.

DCS распределяет холодопроизводительность в виде охлажденной воды или другой среды от центрального источника к нескольким зданиям через сеть подземных трубопроводов. К станции DCS, которая находится на четырех этажах под землей, подключен клубок труб, водосборников, сепараторов и охладителей на территории, достаточно обширной для футбольного поля.

"Это похоже на фабрику, которая занимается промышленным производством охлажденной воды для кондиционеров", – пояснили в компании разработчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае обнаружен ударный кратер от самого мощного удара астероида из когда-либо наблюдаемых современными людьми. Он образовался около 49 тысяч лет назад в эпоху появления человека разумного и может считаться крупнейшей космической катастрофой в истории современного человечества.