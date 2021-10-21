В Китае прогремел мощный взрыв в ресторане: есть погибшие, десятки пострадавших. Фото и видео

Огромной силы взрыв утром 21 октября произошел в одном из ресторанов города Шэньян провинции Ляонин на северо-востоке Китая. В результате по меньшей мере три человека погибли, более 30 получили травмы.

Причиной ЧП назвали утечку газа, сообщает CNN. Заведение располагалось в здании смешанного типа – жилом и коммерческом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Момент взрыва попал на видеорегистраторы проезжавших рядом автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что ударная волна полностью разнесла часть здания, окна повыбивало и в соседних помещениях.

Все вокруг на этой улице усыпано бетоном и стеклом. При этом от самого барбекю-ресторана, отмечают местные медиа, не осталось ничего, кроме открытых балок.

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К месту происшествия были направлены скорые, 25 пожарных машин и 110 спасателей. Сразу сообщалось об одной жертве взрыва, 33 пострадавших доставили в больницы. Позже Reuters написал, что по состоянию на 07:00 четверга подтверждена смерть троих человек.

Из-за ЧП в этом районе Шэньяна приостановили движение транспорта. Поисково-спасательные работы продолжались, на месте также работала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября сильный взрыв прогремел в жилом микрорайоне Кинкейдстон города Эр (Южный Эйршир, Шотландия). Предварительно, он произошел из-за утечки газа, был разрушен один и повреждены три дома. Пострадали четыре человека, среди которых дети.