Байден заверил, что между Путиным и Си Цзиньпинем нет крепкого союза

Президент США сообщил, что его не тревожат встречи и переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. По мнению Джо Байдена между Россией и Китаем нет крепкого союза.

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Об єтом сообщает издание CNN. Потенциально возможный союз Китая и РФ может значительно скрепить Запад.

"Послушайте, я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не отношусь к России легкомысленно, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем", — сказал Байден журналистам во время пресс-конференции в Оттаве, Канада.

Президент США отметил, что, несмотря на то, что официальные лица США недавно зафиксировали признаки того, что Китай может рассмотреть вопрос о предоставлении военной поддержки России, "пока этого не произошло".

"Это не значит, что этого не произойдет, но пока говорить об этом рано", — сказал Байден.

Далее Байден сослался на расширение сотрудничества между альянсами, в том числе через G7, Quad Alliance, ASEAN и AUKUS. Он добавил, что уже встречался с 80% мировых лидеров.

Также он подчеркнул, что потенциально возможный союз Китая и РФ может значительно скрепить Запад.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– прикрываясь "целями и принципами устава ООН", Китай выступает за возобновление переговоров между Украиной и РФ. При этом Пекин не скрывает своего стремления сохранить и развивать китайско-российские отношения. Об этом Си Цзиньпин заявил после встречи с Путиным в Москве.

– в администрации президента США Джо Байдена считают, что Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок, заключенный после Второй мировой войны. Об этом сказал официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что США будут внимательно следить за тем, что выйдет из "широко разрекламированной встречи" между президентом Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

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