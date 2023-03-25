Си Цзиньпин покорил путинскую Россию: Огрызко назвал две причины его визита в Москву

В ходе визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин решал два вопроса. Это попытка не дать стране-террористу России окончательно проиграть в войне против Украины и окончательное покорение РФ и превращение ее в вассала.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "С этой точки зрения для Си Цзиньпина визит был достаточно успешным", – отметил он.

По мнению дипломата, Китай фактически продемонстрировал, что намерен максимально поддерживать Россию. "Этот визит – яркая демонстрация нежелания Пекина глобально уступать, а для этого ему нужен партнер. Но партнер, безусловно, не сильный, партнер, которым можно руководить и которым можно управлять там, где это нужно".

"Си Цзиньпин дал ясно понять, кто будет руководителем в этой связке. Что теперь Россия будет поставщиком сырья для Китая", – добавил дипломат.

Огрызко отметил, что "взаимозависимость и Пекина от Москвы, и Москвы от Пекина делает эту связь в известной степени стабильной". А значит, "это вызов и для нас, и вообще для Запада".

В то же время он заявил, что глава Кремля Владимир Путин получил от Си Цзиньпина "единственный спасательный круг, без помощи которого он просто не удержится" у власти, но одновременно произошла и "публичная переориентация на Китай" и фактическое признание Россией своей вассальной роли.

"Это, с одной стороны, огромное унижение для Путина, а с другой, способ удержаться хотя бы на время на своем троне", – отметил дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, 20-22 марта в Москве с официальным визитом побывал глава КНР Си Цзиньпин. Совместно с президентом РФ Владимиром Путиным он сделал ряд заявлений. В частности, о том, что Пекин выступает за возобновление переговоров между Киевом и Москвой.