В Китае одобрили вакцину CoronaVac, которую получит Украина

В Китае одобрили условное массовое использование вакцины CoronaVac от коронавируса (COVID-19) компании Sinovac Biotech. Такой же препарат закупила Украина.

Как сообщает Global Times, условное одобрение было основано на результатах зарубежных клинических испытаний третьей фазы вакцины. Окончательные данные исследований еще не доступны, и результаты ее эффективности и безопасности требуют дальнейшего подтверждения.

Ранее компания завершила фазы I и II клинических испытаний для взрослых старше 18 лет и пожилых людей в Китае. Известно, что завершен набор добровольцев для клинических испытаний несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет. В исследовании вакцины приняли участие более 2200 китайских добровольцев, и результаты показали, что вакцина обладает хорошей безопасностью и иммуногенностью для людей всех возрастов.

CoronaVac был впервые одобрен для использования в Китае в чрезвычайных ситуациях в июне 2020 года. А с января получил одобрение в таких странах, как Индонезия, Турция, Бразилия, Чили и Колумбия.

Отметим, что CoronaVac это вторая вакцина, после Sinopharm, которая получила одобрение в Китае.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит 5 млн доз вакцины от коронавируса CoronaVac в первом полугодии 2021 года.