В Китае автобус влетел в толпу возле школы, 11 человек погибли. Видео

В китайской провинции Шаньдун школьный автобус врезался в толпу, в результате чего погибли 11 человек – 5 учеников и 6 родителей. Еще один человек находится в критическом состоянии.

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Об этом сообщило издание Barrons. По данным государственной телерадиокомпании CCTV, водитель потерял контроль над транспортным средством, когда подъезжал к школе. Его задержала полиция.

На распространяемых в социальных сетях фото и видео видно, что люди в окровавленной одежде лежат на дороге возле автобуса. Несколько взрослых стояли на коленях над лежащими неподвижно на земле детьми, тогда как на заднем плане слышались крики.

Автор одного из видео рассказала, что тоже могла оказаться среди погибших, но ей удалось спастись.

СМИ отмечают, что в стране часто случаются смертельные дорожно-транспортные происшествия из-за низких стандартов безопасности и распространенного беспорядочного вождения.

Напомним, в Турции 9 августа пассажирский автобус выехал в дорожное ограждение и врезался в опору моста. В результате аварии 11 человек погибли и 27 получили ранения. На месте аварии следов тормозов не было, поэтому предполагают, что водитель, возможно, заснул за рулем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 августа на Хмельнитчине автобус, который вез детей бойцов ВСУ, а также детей погибших на фронте, съехал с дороги в кювет и опрокинулся. В результате погибли ученица 6-го класса Иванна Костюк и учительница английского языка Олеся Тринус. Еще 13 детей получили травмы, четверо из них – в тяжелом состоянии.

– В Италии неподалеку от Бадиа-аль-Пино 4 августа туристический автобус попал в ДТП. Один человек погиб, 25 получили ранения.

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