В Турции автобус влетел в бетонную опору: погибли 11 человек. Видео

В Турции 9 августа пассажирский автобус выехал за дорожное ограждение и врезался в опору моста. В результате аварии 11 человек погибли и 27получили ранения.

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Рейс следовал из Измира в Агры. Об этом сообщает TRT Haber, в сети опубликовали видео.

Отмечается, что автобус врезался в бетонную колонну моста на 53-м километре автомагистрали Анкара – Эскишехир. На месте аварии следов тормозов не было, поэтом предполагают, что водитель, возможно, уснул за рулем.

Около 05:00 в пятницу автобус, направляясь в сторону Эскишехира, застрял у подножия моста в пригороде Полатлы.

В регион направили большое количество пожарных, поисково-спасательных и медицинских бригад. Маршрут закрыли для движения транспорта.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунк объявил, что Генеральная прокуратура Западной Анкары начала судебное расследование по поводу трагического случая. Были назначены три прокурора под руководством заместителя главного прокурора.

Соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием выразил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа неподалеку от Бадиа-аль-Пино в Италии туристический автобус попал в ДТП. Один человек погиб, 25 получили ранения.

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