В Италии автобус с туристами попал в ДТП: один человек погиб, десятки ранены. Фото

В Италии недалеко от Бадиа-аль-Пино 4 августа туристический автобус попал в ДТП. Один человек погиб, 25 получили ранения.

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Двое потерпевших госпитализированы в тяжелом состоянии, 11 – в среднем. Еще 12 получили легкие травмы, передает ANSA.

Водитель автобуса с китайскими туристами, который направлялся во Флоренцию, потерял управление и врезался в левое ограждение на трассе А1. Конструкция отбойника пробила носовую часть транспортного средства, разбив лобовое стекло.

По информации Il Tempo, один из пассажиров скончался мгновенно. Среди пострадавших – минимум трое несовершеннолетних. Все раненые пациенты были доставлены в больницы Ареццо, Сиены и Вальдарно.

На месте ЧП работали 14 машин скорой помощи, техника спасателей и экипажи полиции, два вертолета.

После аварии трасса А1 была закрыта примерно на двадцать минут, что спровоцировало километровые пробки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 30 июле возле Познани (Польша) в ДТП попал микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы. Транспорт врезался в заднюю часть грузовика. 62-летний водитель-украинец погиб на месте инцидента.

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