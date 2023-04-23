В Кении проповедник приказал своим последователям умереть от голода: обнаружены десятки тел

В Кении религиозный проповедник Пол Маккензи Нтенге приказал своим последователям умереть от голода. Правоохранительные органы эксгумировали 21 тело недалеко от прибрежного города Малинди, а подозреваемого в жестоком преступлении взяли под стражу.

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Стоит отметить, что среди эксгумированных были дети, и полиция заявила, что, вероятно, обнаружит еще больше жертв. Об этом сообщает издание ВВС.

Неглубокие могилы обнаружили в лесу Шакахола, где на прошлой неделе были спасены 15 членов Международной церкви "Добрая весть". Кенийские СМИ охарактеризовали проповедника Пол Маккензи Нтенге как "лидера культа" и сообщили, что на данный момент выявлено 58 могил.

В одной из могил предположительно находятся тела пятерых членов одной семьи - троих детей и их родителей. Примечательно, что Маккензи отрицал свою вину, но ему было отказано в освобождении под залог.

Согласно материалам расследования, проповедник приказал своим последователям морить себя голодом, чтобы "встретить Иисуса".

"Когда мы находимся в этом лесу и подходим к месту, где видим большой и высокий крест, мы знаем, что это означает, что там похоронено более пяти человек", – заявил представитель Центра социальной справедливости Кении.

Проповедник назвал три деревни Назарет, Вифлеем и Иудея и крестил последователей в прудах, прежде чем велел им голодать. Примечательно, что Кения крайне религиозная страна, и в прошлом были случаи, когда людей заманивали в опасные церкви или секты.

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