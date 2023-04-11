В Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за задержания в Астане рабочих. Видео

Во вторник, 11 апреля, в Казахстане в Жанаозене вспыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы с требованием отпустить их земляков, которых накануне задержали в столице страны Астане.

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Нефтяники из Жанаозена, бывшие сотрудники "КезБи" и "Берали Мангистау Company", в ночь на 11 апреля пришли к центральному офису АО "Национальная компания "КазМунайГаз". Они собирались бастовать в Астане до полного решения проблемы трудоустройства, но были задержаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После этого в Жанаозене под зданием акимата начали собираться люди, требуя, чтобы их земляков отпустили. Они обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На митинг вышли мужчины, женщины, пенсионеры и даже подростки.

Некоторые предприятия Казахстана в знак солидарности приостанавливали работу.

В городе Актау, который находится в 142 километрах от Жанаозена, тоже готовились к возможным протестам. Местные власти концентрировали там полицию и спецназ.

Позже стало известно, что задержанных рабочих из Жанаозена отпустили. Они поблагодарили протестующих и попросили их разойтись по домам.

По словам нефтяников, теперь они будут решать вопрос трудоустройства с представителями компании "КазМунайГаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Астане состоялась инаугурация переизбранного президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В этот день местные жители вышли на акцию протеста, однако их разогнали, а некоторых – задержали.

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