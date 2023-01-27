В Казахстане сторонников войны против Украины вынудили снять наклейку Z с авто. Видео

В Казахстане сторонников "спецоперации" государства-террориста РФ в Украине заставили снять наклейку "Z". Россиянин, поддерживающий убийства украинцев, приехал в соседнюю страну на похороны родственника.

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Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы. Возмущенный автор, гражданин Казахстана, заявил, что в России владелец этого авто может ездить как угодно, но в чужом государстве – должен снять символику, под которой РФ ведет войну (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: в Мариуполе украинские партизаны ликвидировали российских захватчиков, разъезжавших по городу на автомобиле с Z-символикой. Белый Renault, замеченный российским нацистским знаком, отправился на концерт в Кобзон вместе с ненавистными оккупантами.

Еще в начале полномасштабной войны в Украине российский рокер, фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич намекнул, что на самом деле означает букву "Z", которую активно цепляют на одежду, рисуют на военной и другой технике в РФ. Музыкант разглядел в этой отсылку к свастике, известной со времен Второй мировой войны.

По мнению Макаревича, "Z" в российской интерпретации не что иное, как часть нацистской символики Адольфа Гитлера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще в апреле 2022 года парламент Молдовы окончательно одобрил законопроект, предусматривающий ответственность за использование символов "Z" и "V". Они считаются символами российской агрессии против Украины;

– премьер-министр Словении Янез Янша нашел свое объяснение, как у российских оккупантов появился символ "Z". По его мнению, это результат "интимной связи" между нацистами и коммунистами.

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