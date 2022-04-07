Премьер Словении показал, как у россиян появился символ "Z"

Премьер-министр Словении Янез Янша нашел свое пояснение, как у российских оккупантов появился символ "Z". По его мнению, это результат "интимной связи" между нацистами и коммунистами.

Соответствующий мем политик опубликовал в своем Twitter-аккаунте в среду, 6 апреля. На этом изображении два человека в разных позах занимаются любовью.

При этом вместо головы у одного из них нацистская свастика, а у второго – серп и молот, символ СССР. "Зачатие и рождение символа Z (зло)", – подписал фото Янша.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Словения вместе с Польшей и Чехией подготовили план из 10 пунктов для помощи Украине. Они считают, что выполнение этих условий поможет восстановить мир.