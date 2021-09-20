В Казахстане произошла перестрелка, погибли пять человек

В крупнейшем городе Казахстана, Алма-Ате, произошла перестрелка. В результате погибли, как минимум, пять человек, еще несколько человек оказались ранены.

Об этом сообщил "Интерфакс". Предварительно известно, что местный житель 1967 года рождения открыл стрельбу из охотничьего ружья по судебным приставам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В правоохранительном департаменте Алма-Аты указали, что инцидент произошел в момент выселения жителя частного дома по решению суда. Тот отказался повиноваться закону и проявил агрессию, схватив охотничье ружье.

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Среди погибших от пуль стрелка сами приставы и двое полицейских при исполнении.

Сейчас злоумышленник задержан и обезврежен, проводятся действия для идентификации его личности. Также выясняются все обстоятельства происшествия и количество пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Перми 18-летний россиянин принес в университет оружие и начал стрелять в студентов. В результате погибли восемь человек.