В Казахстане произошел пожар на шахте: погибли 16 человек, многие пострадали

В Казахстане на угольной шахте имени Костенко, которая принадлежит сталелитейной и горнодобывающей компании "АрселорМиттал Темиртау" произошел сильный пожар. В результате происшествия погибли 16 горняков.

На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 шахтеров, десятки людей остаются под землей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил в Facebook, что на месте происшествия был создан оперативный штаб. Над ликвидацией аварии работают40 спасателей, 10 единиц техники и 3 психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.

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У более чем 20 шахтеров диагностировали различные травмы. В больницу с места происшествия были доставлены 12 человек, еще 8 обратились в медицинский пункт шахты.

В свою очередь владельцы шахты "АрселорМиттал Темиртау" уже назвали предварительную причину аварии. Пожар в шахте мог возникнуть после взрыва газометана в лаве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Кроме того, правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" (часть 3 статьи 277 Уголовного кодекса).

Напомним, в городе Павлоград Днепропетровской области на одной из угольных шахт в ночь на 17 июня произошел взрыв. Пострадали трое сотрудников предприятия, они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что шахтеры компании "Краснолиманская" 3 октября объявили бессрочную забастовку и прекратили добычу угля, а 200 находящихся под землей горняков не планировали подниматься наружу.