В Казахстане проходят выборы в парламент: все подробности
В Казахстане 10 января проходят выборы депутатов Мажилиса (нижняя палата парламента) и маслихатов (местные органы власти).
Как сообщает Tengrinews.kz, избирательные участки открылись в 07:00 по времени Нур-Султана (03:00 по Киеву) и будут работать до 20:00.
На выборы в Мажилис допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов:
Народная партия Казахстана;
Партия Nur Otan;
Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
Демократическая партия Казахстана "Ак жол";
Политическая партия Adal.
По состоянию на 14:00 явка составила 43,9% избирателей. Самая высокая явка в Северо-Казахстанской области – 58,2%, самая низкая в Алматы – 21,9%.
Всего в списки избирателей включено 11 915 903 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
выборы в Казахстане в 2012 году стали объектом критики со стороны наблюдателей ОБСЕ.
Они заявили, что выборы не соответствовали демократическим стандартам.
Недовольство у наблюдателей, в частности, вызвало то, что к выборам не была допущена часть оппозиции.